Около 50 иностранных журналистов, побывавших на месте трагедии в Старобельске, смогли лично убедиться, что никакой военной базы там не было, а под ударом оказался разрушенный колледж, где среди обломков лежали личные вещи студентов и фрагменты БПЛА.
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