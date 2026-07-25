Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лантратова: Журналисты убедились в отсутствии военной базы в Старобельске

Лантратова: Журналисты убедились в отсутствии военной базы в Старобельске

Около 50 иностранных журналистов, побывавших на месте трагедии в Старобельске, смогли лично убедиться, что никакой военной базы там не было, а под ударом оказался разрушенный колледж, где среди обломков лежали личные вещи студентов и фрагменты БПЛА.

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