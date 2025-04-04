В Казани 5 апреля пройдут традиционные сельхозярмарки

В Казани 5 апреля состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Жители города смогут приобрести овощи, мясные и молочные продукты, а также товары для подсобных хозяйств по ценам, которые на 15% ниже розничных.
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