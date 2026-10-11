В Архангельске споют хиты Зацепина и Дербенева на гала-концерте

В культурном центре «Соломбала-Арт» 25 октября пройдёт гала-концерт IV городского конкурса «Песни на все времена», посвящённого 100-летию Александра Зацепина и 95-летию Леонида Дербенева.
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