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Военное обозрение

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Командир батальона «Восток» рассказал о подготовке штурмовиков из числа бывших заключенных

Командир батальона «Восток» рассказал о подготовке штурмовиков из числа бывших заключенных

Командир батальона «Восток» и замначальника Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский рассказал о тренировке будущих штурмовиков из числа освобожденных заключенных, которую он наблюдал на днях.

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