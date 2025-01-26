Политика как он...
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Политика как она есть

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РИА: прописавший у себя фигурантов дела о теракте в «Крокусе» признан виновным

РИА: прописавший у себя фигурантов дела о теракте в «Крокусе» признан виновным

Суд признал виновным жителя Твери Салохиддина Ашурова, фиктивно зарегистрировавший в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, которые выступают фигурантами по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», по 14 эпизодам.

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