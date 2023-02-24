Политика как она есть

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Россия – открытая страна, но независимая цивилизация

Россия – открытая страна, но независимая цивилизация

Прошла пара дней после того, как президент выступил с посланием к Федеральному Собранию. Казалось бы, речь Владимира Владимировича была простой и ясной – он описал существующую ситуацию, указал на слабые места и назвал ряд мер, которые позволят ликвидировать уязвимости; определил ключевые точки для экономического роста и объявил о поддержке государством предприятий и компаний, занятых в критически важных для обороны государства отраслях; и объявил о том, что уже сделано и что будет делаться в социальной сфере.

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