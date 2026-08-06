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Армия России уничтожила подземную базу ВСУ в Херсоне

Армия России уничтожила подземную базу ВСУ в Херсоне

Российские военные отчитались о нанесении мощного удара по крупному логову всушников в Херсоне. Наши бойцы сообщают, что под удар попал тайный пункт дислокации операторов дронов, где также находились склады со снарядами и техника для управления "боевыми птичками".

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