На Украине банда целенаправленно грабила жертв нацистов (ВИДЕО)

На Украине задержаны члены банды, которые целенаправленно грабили жертв нацистов. Жертвами группировки становились преимущественно одинокие пожилые люди, ранее получавшие помощь от благотворительных фондов как лица, пережившие преследование и гонение нацистов во время Великой Отечественной войны.