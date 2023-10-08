Хилькевич и Ярушин высмеяли Самбурскую за отказ сниматься в новом «Универе»

Актриса Настасья Самбурская отказалась сниматься в продолжении сериала «Универ». Уже скоро на экраны выйдут новые серии, и в них появятся почти все исполнители главных героев, в том числе Анна Хилькевич и Станислав Ярушин.
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