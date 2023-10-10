Кучеров, Панарин, Свечников, а может, Бобровский? Кто из наших — главный претендент на Кубок Стэнли

В ночь на 11 октября по московскому времени в НХЛ начинается очередной регулярный чемпионат. Перед стартом чемпионата за океаном по традиции строят прогнозы, составляют всевозможные рейтинги и копаются в статистических показателях звезд, чтобы понять, какие рекорды могут пасть в ближайшее время.
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