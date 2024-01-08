К натовским учениям готовится и Россия: Калининград глушит всю Балтику Автор: КОШКИН Из открытых источников Финские военные эксперты начинают чуть ли не истерически бить тревогу.
Русские, где GPS? Финны в панике - Калининград в одиночку заглушил всю Балтику
Комментарии
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Людмила Лиханова
Это тебе рогули поведали? А ну-ка ответь: ЧЕЙ КРЫМ и скажи: СЛАВА РОССИИ. Не ответишь - прямым ходом в базу данных ФСБ и не важно кто ты и сколько вас под одним ником пишет...наши ребятки умеют вычислять ВСЕХ и НАВСЕГДА в базу. А после Победы России она вас всех научит Россию любить...может даже в местах не столь отдаленных
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11 час.
Леонид Попивняк
.....кушайте не обляпайтесь....)))))))
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10 час.
Severyanin
Чухонцам не привыкать быть рабами. Были шведскими, теперь пиндосовскими. Менталитет такой у них, низменный. Всегда с кем-то, против кого-то. Потому, что своих мозгов нет, и взять их негде! Дерьма много, а вот с мозгами дефицит.
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10 час.
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