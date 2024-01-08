Русские, где GPS? Финны в панике - Калининград в одиночку заглушил всю Балтику

Людмила Лиханова

Это тебе рогули поведали? А ну-ка ответь: ЧЕЙ КРЫМ и скажи: СЛАВА РОССИИ. Не ответишь - прямым ходом в базу данных ФСБ и не важно кто ты и сколько вас под одним ником пишет...наши ребятки умеют вычислять ВСЕХ и НАВСЕГДА в базу. А после Победы России она вас всех научит Россию любить...может даже в местах не столь отдаленных