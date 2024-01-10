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Всё о разводах

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  • Алиса Майская
    При чем тут "границы" и "начитанность"? Анфиса - это характер, (кстати, что в книге, что в фильме, каждая из девушек ...Главный отрицател...
  • Ирина Быкова
    Мужчины взрослея все равно остаются детьми и подсознательно ищут в женщине любящую, но строгую в воспитании мать. Име...Главный отрицател...
  • Dushka
    мужской мир грубый и грязный. Это правда. Девочкам лучше не оказываться в таких местах.Главный отрицател...

Главный отрицательный герой в фильме «Девчата» (это не Анфиса)

Главный отрицательный герой в фильме «Девчата» (это не Анфиса)

Помните старенький фильм «Девчата»? Не особо любила его, но раньше мне казалось, что это всего лишь добрая наивная комедия с легким налетом морализаторства.

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Комментарии
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D
Dushka
мужской мир грубый и грязный. Это правда. Девочкам лучше не оказываться в таких местах.
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18 час.
Ирина Быкова
Мужчины взрослея все равно остаются детьми и подсознательно ищут в женщине любящую, но строгую в воспитании мать. Именно она должна вести его в морально правильном направлении. А если этого нет в девушке, то в нем просыпается безрассудство и жестокость по отношению к ней.
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16 час.
АМ
Алиса Майская
При чем тут &quot;границы&quot; и &quot;начитанность&quot;? Анфиса - это характер, (кстати, что в книге, что в фильме, каждая из девушек представляет собой определенный характер и похожих среди них нет. Так вот, &quot;истероидный тип&quot; - Анфиса (яркая, умная, соблазняющая и боящаяся близости - типичный представитель этого типа), она так живет - как русалка - одной своей частью соблазняет, а вторая часть недоразвита, (такие женщины хотят семьи и не могут ее создать не потому что &quot;порочны&quot;, а потому, что они не выдерживают степень присутствия в отношениях 24/7, для них эти отношения очень рутинные, скушные и лишающие их личность театральности). Такие женщины были, есть и будут во все времена и ничего трагичного в их судьбе нет.
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8 час.

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