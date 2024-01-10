Главный отрицательный герой в фильме «Девчата» (это не Анфиса)

Мужчины взрослея все равно остаются детьми и подсознательно ищут в женщине любящую, но строгую в воспитании мать. Именно она должна вести его в морально правильном направлении. А если этого нет в девушке, то в нем просыпается безрассудство и жестокость по отношению к ней.

АМ

Алиса Майская

При чем тут "границы" и "начитанность"? Анфиса - это характер, (кстати, что в книге, что в фильме, каждая из девушек представляет собой определенный характер и похожих среди них нет. Так вот, "истероидный тип" - Анфиса (яркая, умная, соблазняющая и боящаяся близости - типичный представитель этого типа), она так живет - как русалка - одной своей частью соблазняет, а вторая часть недоразвита, (такие женщины хотят семьи и не могут ее создать не потому что "порочны", а потому, что они не выдерживают степень присутствия в отношениях 24/7, для них эти отношения очень рутинные, скушные и лишающие их личность театральности). Такие женщины были, есть и будут во все времена и ничего трагичного в их судьбе нет.