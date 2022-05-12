Будет ли ссср воссоздан Западом?

Готов ли Путин руками Запада воссоздать СССР? Иллюстрация по ссылке https://clck.ru/gx9EHЗвучит как оксюморон, но ход исторических событий, происходящих на наших глазах, может привести к реинкарнации СССР руками самого же Запада - главного антагониста Советского Союза.
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