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Будет ли ссср воссоздан Западом?

Будет ли ссср воссоздан Западом?

Готов ли Путин руками Запада воссоздать СССР? Иллюстрация по ссылке https://clck.ru/gx9EHЗвучит как оксюморон, но ход исторических событий, происходящих на наших глазах, может привести к реинкарнации СССР руками самого же Запада - главного антагониста Советского Союза.

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