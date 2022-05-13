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В России создали прототип новой космической бани

В России создали прототип новой космической бани

Студенты Балтийского государственного технического университета (БГТУ) «Военмех» создали прототип специальной космической бани, которая в перспективе существенно упростит проведение гигиенических процедур на орбите.

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