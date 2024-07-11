Даниэль Водэ: "Ненормально, когда людей заставляют перевозить деньги для криминала"

Ненормально, когда простых граждан, тем более людей пожилого возраста, пенсионеров, заставляют за определенные комиссионные перевозить деньги самолетом из Москвы в Кишинев для криминальной группы, чтобы та использовала их затем для продвижения своих целей в Молдове.
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