СК обнародовал кадры допроса красноярца, обвиненного в смерти своих 4 детей

Следственный комитет РФ обнародовал кадры с допроса жителя Красноярского края, обвиненного в причинении смерти по неосторожности своим четырем детям (случай с отравлением инсектицидами в поселке Красная Сопка).
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