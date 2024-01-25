Винтовки Lobaev Arms в Спецоперации

Тренировка снайперов с использованием винтовок Lobaev ArmsРоссийские снайперы, участвующие в Спецоперации по защите Донбасса, используют стрелковое оружие ряда типов, как давно состоящее на вооружении и хорошо освоенное, так и созданное в последние годы.