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next WAR

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Винтовки Lobaev Arms в Спецоперации

Винтовки Lobaev Arms в Спецоперации

Тренировка снайперов с использованием винтовок Lobaev ArmsРоссийские снайперы, участвующие в Спецоперации по защите Донбасса, используют стрелковое оружие ряда типов, как давно состоящее на вооружении и хорошо освоенное, так и созданное в последние годы.

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