В годовщину освобождения Авдеевки ДНР для мирных жителей выступили артисты фронтовой творческой бригады группировки войск «Центр»

С самого начала проведения СВО коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО ежедневно выступает с концертными программами для военнослужащих и мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.
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