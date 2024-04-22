Два циклона и похолодание между ними: синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на этой неделе

В промежутках между дождями возможны отдельные снежинки Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале рассказал о переменчивой погоде, которая ждет жителей Северной столицы и Ленобласти на этой неделе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии