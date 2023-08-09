Защитник «Ахмата» Быстров может перейти в «Сивасспор». Переговоры идут (Sport24)

Клубы ведут переговоры о трансфере 31-летнего игрока сборной Казахстана, сообщает Sport24. По информации источника, «Сивасспор» сделал официальное предложение по Быстрову, который 30 июня 2024 года может стать свободным агентом.
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