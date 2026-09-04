Власти Севастополя сообщили об отражении атаки со стороны Украины. Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, работают системы ПВО.
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