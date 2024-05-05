Политнавигатор Владимир Зеленский оказался в числе разыскиваемых лиц МВД России. Причем, его имя появилось в базе за несколько дней до срока истечения его президентских полномочий (21 мая).
Россия объявила в розыск Зеленского. Что это означает
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Русский Империалист
Казнить всех нацистов через повешение за ноги. 😡🇷🇺
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3 час.
Александр Ляшенко
А вот судя по постам, никто не знает и не понимает этого шага нашего МВД.Оно же само напускает тумана.не указав статью по которой они разыскиваются.То ли это личная инициатива МВДшного чиновника,толи это жест "на слабо". но факт остаётся фактом, никто толком не знает последствий этого "Розыска", и отсутствие разъяснений со стороны "объявителей" наводит тоску. Ибо нет всеобщего понимания действия наших власть придержащих.
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1 час.
Галина Чужая
Нееет, смерть для него слишком легкое наказание - он должен быть как Гитлер проклят на веки вечные!!!😡😡😡😡
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42 мин.
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