Медвежий угол
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Медвежий угол

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Россия объявила в розыск Зеленского. Что это означает

Россия объявила в розыск Зеленского. Что это означает

Политнавигатор Владимир Зеленский оказался в числе разыскиваемых лиц МВД России. Причем, его имя появилось в базе за несколько дней до срока истечения его президентских полномочий (21 мая).

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Комментарии
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Русский Империалист
Казнить всех нацистов через повешение за ноги. 😡🇷🇺
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3 час.
Александр Ляшенко
А вот судя по  постам, никто не знает и не понимает этого шага нашего МВД.Оно же само напускает тумана.не указав статью по которой они разыскиваются.То ли это личная инициатива МВДшного чиновника,толи это жест &quot;на слабо&quot;. но факт остаётся фактом, никто толком не знает последствий этого &quot;Розыска&quot;, и отсутствие разъяснений со стороны &quot;объявителей&quot; наводит тоску. Ибо нет всеобщего понимания действия наших власть придержащих.
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1 час.
Галина Чужая
Нееет, смерть для него слишком легкое наказание - он должен быть как Гитлер проклят на веки вечные!!!😡😡😡😡
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42 мин.

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