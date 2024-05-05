Россия объявила в розыск Зеленского. Что это означает

Александр Ляшенко

А вот судя по постам, никто не знает и не понимает этого шага нашего МВД.Оно же само напускает тумана.не указав статью по которой они разыскиваются.То ли это личная инициатива МВДшного чиновника,толи это жест "на слабо". но факт остаётся фактом, никто толком не знает последствий этого "Розыска", и отсутствие разъяснений со стороны "объявителей" наводит тоску. Ибо нет всеобщего понимания действия наших власть придержащих.