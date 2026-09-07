Тринидад и Тобаго: общенациональное чрезвычайное положение (ЧЧ) будет действовать до 17 сентября для борьбы с высоким уровнем преступности; мера может быть продлена, хотя оппозиционные политики не поддержат продление.
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