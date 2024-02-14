Новый удар по Черноморскому флоту, ядерное оружие в космосе и $1 трлн биткоинов

В США заявили о намерении России разместить ядерное оружие в космосе Вечером в понедельник глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Тернер заявил, что в четверг Белый дом собирается на специальном брифинге сообщить о появлении «серьезной угрозы национальной безопасности».