Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Соболев проинформировал о том, что власти Соединённых Штатов Америки продолжают рассуждать о возможности отправки миротворческих контингентов на украинской территории исключительно из-за заботы о собственной выгоде.
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