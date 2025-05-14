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Депутат Соболев: США хотят разместить миротворцев для защиты украинских недр

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Соболев проинформировал о том, что власти Соединённых Штатов Америки продолжают рассуждать о возможности отправки миротворческих контингентов на украинской территории исключительно из-за заботы о собственной выгоде.

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