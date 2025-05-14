Новости внутренней и внешней политики в России

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Соболев проинформировал о том, что власти Соединённых Штатов Америки продолжают рассуждать о возможности отправки миротворческих контингентов на украинской территории исключительно из-за заботы о собственной выгоде.