Более 1,5 млн кубометров снега вывезли из Нижнего Новгорода за зиму, сообщает пресс-служба мэрии. Коммунальные службы в четверг вечером начали работать в усиленном режиме в ожидании самого сильного снегопада за зиму.
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