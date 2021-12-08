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В Тюменской области полицейские совместно с депутатом провели урок дорожной безопасности для школьников

В Тюменской области полицейские совместно с депутатом провели урок дорожной безопасности для школьников

Депутат думы Армизонского муниципального района Ольга Меньшикова, временно исполняющий обязанности руководителя отделения межмуниципальной Госавтоинспекции Алексей Караулов и юные инспекторы движения провели урок дорожной безопасности для учащихся Южно-Дубровинской школы Армизонского района.

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