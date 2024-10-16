Следствие по делу генерала, который брал взятки от краснодарского бизнесмена, продлили

Следствие по делу генерала, который брал взятки от краснодарского бизнесмена, продлилиСрок предварительного следствия по делу бывшего начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, которого обвиняют в получении от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна взятки в особо крупном размере, продлен до 12 января 2025 года.