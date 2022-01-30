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Райан Бейдер 6 мая проведет реванш с Чиком Конго в Bellator

Bellator анонсировал бой тяжеловесов Райана Бейдера и Чика Конго. После победы Бейдера над Валентином Молдавским на Bellator 273 стало известно, что следующим соперником чемпиона тяжелого дивизиона станет Чик Конго.

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