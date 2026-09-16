BBC: Журнал вернули в библиотеку США спустя 132 года

Спустя 132 года житель Нью-Гэмпшира вернул в библиотеку Конкорда журнал за сентябрь 1894 года. Благодаря заморозке штрафов Джон избежал уплаты $12 055.
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