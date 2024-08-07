Президент Бангладеш приказал распустить парламент и освободить протестующих

2 дня назад Премьер-министр страны и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке, улетев за пределы Бангладеш Mohammad Ponir Hossain/Reuters Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин принял решение распустить парламент страны для формирования временного правительства, пишет Prothomalo.
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