Президент Бангладеш приказал распустить парламент и освободить протестующих

2 дня назад Премьер-министр страны и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке, улетев за пределы Бангладеш Mohammad Ponir Hossain/Reuters Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин принял решение распустить парламент страны для формирования временного правительства, пишет Prothomalo.