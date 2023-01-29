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Какие бывают шишки на пальцах ног. Возможные диагнозы – причины того, что на стопе вылезла шишка

Какие бывают шишки на пальцах ног. Возможные диагнозы – причины того, что на стопе вылезла шишка

Причин появления косточек, пузырей, шишек и прочих деформаций много. При постановке диагноза врач ориентируется на: локализацию образования — шишка на наружной стороне или на нижней части стопы, у большого пальца или у мизинца; структурные особенности — костная или мягкая шишка под кожей на стопе, маленькая, большая, подвижная; ощущения пациента — болезненность, дискомфорт, онемение; результаты комплексной диагностики — снимки КТ, МРТ, УЗИ мягких тканей, данные проведенной биопсии.

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