Какие бывают шишки на пальцах ног. Возможные диагнозы – причины того, что на стопе вылезла шишка

Причин появления косточек, пузырей, шишек и прочих деформаций много. При постановке диагноза врач ориентируется на: локализацию образования — шишка на наружной стороне или на нижней части стопы, у большого пальца или у мизинца; структурные особенности — костная или мягкая шишка под кожей на стопе, маленькая, большая, подвижная; ощущения пациента — болезненность, дискомфорт, онемение; результаты комплексной диагностики — снимки КТ, МРТ, УЗИ мягких тканей, данные проведенной биопсии.