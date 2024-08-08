Байден обвинил Трампа в подготовке «кровавой бойни» в случае проигрыша на выборах

Президент США Джо Байден в интервью телекомпании CBS заявил, что не уверен в передаче власти после президентских выборов в стране мирным путём, если республиканец Дональд Трамп проиграет кандидату от демократов, нынешнему вице-президенту Камале Харрис.
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