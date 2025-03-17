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Царьград

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Более 100 парашютистов провели десантирование в Новосибирской области

Более 100 парашютистов провели десантирование в Новосибирской области

Военнослужащие отработали навыки управления парашютами в зимний период.В ходе плановых занятий по воздушно-десантной подготовке в Новосибирской области военнослужащие учебного центра подготовки младших специалистов разведки Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) выполнили задачу по десантированию из вертолёта Ми-8.

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