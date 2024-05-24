В Индии на свадьбе из-за поцелуя жениха и невесты подрались их родные

В индийском штате Уттар-Прадеш произошел конфликт на свадьбе из-за поцелуя между женихом и невестой. Семерых человек арестовали за драку, которая разразилась во время части церемонии под названием Джаймала.
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