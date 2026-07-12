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Лэйвер поздравил Носкову и Мухову после финала «Уимблдона»: «Чешский теннис в надежных руках»

11-кратный чемпион «Больших шлемов» Род Лэйвер поздравил Линду Носкову и Каролину Мухову с успешным выступлением на «Уимблдоне».

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