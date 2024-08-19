Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Надежда Кувыкина
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У информационных диверсантов очень сильная крыша...

На   днях  произошло         вполне  себе  прецедентное  событие -   депутат  Думы   Динар  Гильмутдинов  (не  слышала  о  нём  ранее)  написал   у  себя  в      телеграмм-канале,  что "большая часть информации от так называемых «военкоров» и «блогеров» не соответствует действительности и представляет собой набор предположений и вымыслов.

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