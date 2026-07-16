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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле планируют ввести график заправки на АЗС по дням и номерам автомобилей

В Барнауле планируют ввести график заправки на АЗС по дням и номерам автомобилей

Продолжается ежедневный мониторинг работы заправочных станций В Барнауле прорабатывают вопрос отпуска топлива на АЗС для личного транспорта по графику, разделив его по определенным дням исходя из четности и нечетности государственных регистрационных номеров автомобилей, сообщает мэрия.

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