Сотрудника разведки США арестовали за продажу секретов Китаю

Военнослужащий американской армии сержант Корбейн Шульц обвиняется властями США в продаже Китаю секретных военных документов, связанных с организацией обороны Тайваня, российско-украинским конфликтом и военными возможностями Пентагона.
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