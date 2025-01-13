С Днем российской печати!

Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, издательств и полиграфических предприятий Астраханской области! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати! Этот праздник объединяет людей разных профессий, которые обеспечивают право современного человека получать актуальную и достоверную информацию.
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