С Днем российской печати!

Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, издательств и полиграфических предприятий Астраханской области! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати! Этот праздник объединяет людей разных профессий, которые обеспечивают право современного человека получать актуальную и достоверную информацию.