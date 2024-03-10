Daily Mail: боссы Sony в ярости из-за критики Дакоты Джонсон фильма “Мадам Паутина”Издание Daily Mail сообщает о том, что по данным их источника, боссы Sony находятся в бешенстве после того, как актриса Дакота Джонсон, исполнившая главную роль в недавнем фильме Мадам Паутина, раскритиковала студию и ее подход… источник.