Путин повысил с 11 марта на 2,6 тыс. рублей пенсии, но не всем. Кто в списке?

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому прабабушки и прадедушки, являющиеся опекунами, могут получить право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности.
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