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Газета.ру

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NatCom: кофе без кофеина улучшил результаты тестов на память

NatCom: кофе без кофеина улучшил результаты тестов на память

Эсперимент нейробиологов из Университетского колледжа Корка показал неожиданное преимущество кофе без кофеина: только у участников, которые пили этот вариант напитка, заметно улучшили результаты тестов на память.

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