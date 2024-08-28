Военврач: ВСУ целенаправленно обстреливают военных и гражданских медиков

Обстреливать машины с красным крестом запрещено Женевской конвенциейПодразделения ВСУ в зоне специальной военной операции целенаправленно обстреливают военных и гражданских медиков, рассказал РИА Новости военврач с позывным "Дастан" из войсковой группировки "Днепр".
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