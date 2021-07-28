Родион Мирошник: Вопрос о единстве украинцев и русских - это вопрос будущего Украины

41% украинцев считают себя одним народом с россиянами! После нашумевшей статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» социологическая группа Рейтинг провела опрос где одним из вопросов был: «Согласны ли вы, что россияне и украинцы один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству?» Ответы интересные: ⁃ 41% - да принадлежит; ⁃ 55% - не принадлежит; ⁃ 4% - не определились; Но обратим внимание на региональное распределение голосов: ⁃ Восток - 65% - за, 30% - против; ⁃ Юг - 56% - за, 40% - против; ⁃ Центр - 36% - за, 60% - против; ⁃ Запад - 22% - за, 75% - против;Опрос не только повторяет старые тенденции, но и ставит достаточно серьёзные вопросы.