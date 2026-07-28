Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Пыталась ногу засунуть Максимке в…?!» Пугачёва раскрыла «тайну трости» и вызвала у россиян жалость

«Пыталась ногу засунуть Максимке в…?!» Пугачёва раскрыла «тайну трости» и вызвала у россиян жалость

Кто-то её выражает агрессивно, вспоминая бегство исполнительницы вслед за относительно молодым мужем-иноагентом, другие - вполне искренне сочувствуют, забывая даже о «холопах» и всём прочем: настолько аудитория не узнала ослабевшую «беглянку».

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