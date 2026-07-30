Слишком взрослая в 19 лет: как изменилась внучка Александра Маслякова и почему её роскошный стиль вызывает споры в Сети

Сегодня её имя всё чаще всплывает в обсуждениях, мало связанных с легендарной телеигрой. Таисия Маслякова, представительница знаменитой телевизионной династии, повзрослела и сменила образ скромной светловолосой девочки на стиль уверенной в себе брюнетки.