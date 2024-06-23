Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан был освобожден из тюрьмы благодаря ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, который провел в тюрьме более года после того, как был приговорен к пяти годам лишения свободы за оправдание действий России на Украине, был освобожден благодаря ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.