Красноярский бизнес-омбудсмен и Фонд развития бизнеса и социальных инициатив подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках соглашения предусмотрены различные форматы взаимодействия по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, включая и проведение совместных мероприятий, по итогам которых могут быть приняты как рекомендации, например, по повышению правовой и финансовой грамотности бизнесменов, так и конкретные предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере.