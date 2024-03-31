Красноярский бизнес-омбудсмен и Фонд развития бизнеса и социальных инициатив подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках соглашения предусмотрены различные форматы взаимодействия по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, включая и проведение совместных мероприятий, по итогам которых могут быть приняты как рекомендации, например, по повышению правовой и финансовой грамотности бизнесменов, так и конкретные предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере.
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