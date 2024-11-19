Британское гражданство, брак с молодой и разврат с Кристиной Асмус. Как сегодня живет худрук театра Олег Меньшиков

Как быстро все-таки бежит время! Еще, казалось, недавно Олег Меньшиков играл юнкера Императорского военного училища Андрея Толстого в «Сибирском цирюльнике», а сейчас ему уже 64 года! Вокруг актера всегда ходило множество слухов, в том числе и нехороших, да и сам Олег Евгеньевич неоднократно давал для этого поводы.